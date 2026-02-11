スノーボード女子ビッグエア

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。村瀬には及ばなかったものの、2大会連続銀メダルを獲得したニュージーランドの24歳は、雪上では珍しい祝福を受けた。

合計179.00点で金メダルを獲得した村瀬に次ぎ、172.25点で銀メダルとなったのが24歳のゾイ・サドフスキシノットだった。

2022年北京に続いて2大会連続の銀。またも頂点には届かなかったが、サプライズの祝福が待っていた。

ニュージーランドの仲間たちが披露したのは、ラグビーでお馴染みのハカ。Xで「ゾイさん ハリウッドデビュー出来るやろ」「モデルなん？」などと美貌でも注目を集めた歓喜のサドフスキシノットは、国旗を掲げながら走り寄った。

五輪公式インスタグラムが実際の動画の公開。ファンからは「とても力強く、かつ敬意に満ちている！」「私を泣かせてくる……とても感動的！」「冬季五輪が特別である理由だ」「なんて豪華なショーだ！」「とても誇りに思う」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）