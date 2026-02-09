今回の衆院選で、野党「中道改革連合」は全国で大物の落選が相次ぎました。その一人が、三重3区の岡田克也元副総理です。過去12回連続当選を誇った岡田さんが、なぜ敗れたのでしょうか。 ■追い込まれた原因の1つに『SNS上での批判』 中道・前 三重3区 岡田克也氏：「本当に申し訳ありませんでした」支援者を前に、やや疲れた表情で頭を下げた中道改革連合の重鎮・岡田克也さん(72)。当選12回、民主党や民進党で代