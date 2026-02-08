外環・関越「大泉IC」のすぐ隣！東京都第四建設事務所は2026年1月30日、練馬区の「比丘尼（びくに）」交差点を拡幅する「すいすいプラン」の事業に着手しました。 【超重要IC至近】拡幅される交差点と“激安スーパー”の位置（地図／画像）比丘尼交差点は関越道・外環道が接続する幹線道路である「目白通り」に、「土支田通り」（都道練馬川口線）が交わる交差点。高速道路の出入口となる「大泉インター入口」交差点の2つ隣に