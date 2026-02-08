ミラノ・コルティナ五輪の開会式は3時間を超えて行われた(C)Getty Images現地時間2月6日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式が、海外で賛否を集めている。最大の論点となっているのは、その「長さ」だ。式典は3時間半近くに及び、海外メディアの間では冬季五輪としては「史上最長クラス」との受け止めが広がっている。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！華やかな演出と豪