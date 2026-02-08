開会式3時間超は長過ぎた!?　米誌「史上最長クラス」「美的演出への執着以外に一貫性を欠いていた」【冬季五輪】

ミラノ・コルティナ五輪の開会式は3時間を超えて行われた(C)Getty Images

現地時間2月6日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式が、海外で賛否を集めている。最大の論点となっているのは、その「長さ」だ。式典は3時間半近くに及び、海外メディアの間では冬季五輪としては「史上最長クラス」との受け止めが広がっている。

華やかな演出と豪華な顔ぶれが注目を集めた一方で、「美しいが長すぎる」という評価も目立つ。映像、ダンス、音楽、ファッションと多彩な要素が次々と投入されたが、それが逆に全体像を分かりにくくしたとの指摘も出ている。

米エンタメ業界誌『Deadline』は、今回の開会式の構成面に厳しい視線を向けた。同誌は、「美しくも不可解。3時間を超え、3幕構成で行われたミラノ・コルティナ五輪の開会式は、美的演出への執着以外に一貫性を欠いていた」と評している。

また、式典の進行について、サン・シーロでの演出から始まり、複数会場を行き来しながら聖火点灯へと至る流れを振り返り、華やかさと同時に冗長さが際立ったとの見方を示した。スターの起用や演出が重なるにつれ、祝祭としての高揚感よりも、長さそのものが強く印象に残ったと分析している。

『Deadline』はさらに、今回の開会式全体を振り返り、「17日間に及ぶ大会の幕開けとして、今回の開会式は“ひたすら長いプロモーション”のようだった」と表現。視覚的な完成度や話題性は高かったものの、五輪の開幕イベントとしては過剰だったとの評価だ。