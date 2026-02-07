陣内智則が７日のＭＢＳ「痛快！明石家電視台」にゲスト出演した。「なにをきくねん」のコーナーで芸人履歴書が紹介され、１９９２年に高校の同級生とＮＳＣに入学し、コンビ「リミテッド」（９５年解散）を組んでいたことが話題に。ひな壇に座る同期の中川家はすぐに売れたが、陣内は「リミテッドを見ると不幸になるという都市伝説」も災いしたと明かした。陣内によると、当時の心斎橋筋２丁目劇場で噂になったそうで、「