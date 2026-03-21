元AKB48で女優の前田敦子（34）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。再婚願望について語った。番組では、観覧の客が前田に質問するコーナーを実施。「これからどんなことがしたい？」の質問に、21年に俳優・勝地涼と離婚しシングルマザーとして長男を育てている前田は「え〜、でも私、もう1回結婚したいですけどね」と率直回答。MCの明石家さんまに「どんな人がいいの？」と聞かれると「私な