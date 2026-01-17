明石家さんまがＭＣを務める「痛快！明石家電視台」が１７日、放送され、お笑いコンビ・ウエストランドゲスト出演した。２０２２年、「Ｍ-１グランプリ」で優勝した井口浩之と河本太。もともと岡山の中学だったがほぼ面識はなく、高校のサッカー部で友人に。部員は１２人しかおらず、「唯一の補欠がコイツ（河本）」（井口）で、「唯一の補欠のくせに唯一マネージャーと付き合って」「それが今の奥さん」と説明。スタジオは一