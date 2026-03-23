【モデルプレス＝2026/03/23】女優の前田敦子が、3月21日放送のMBS『痛快！明石家電視台』（午後3時〜）に出演。再婚したいという願望を明かした。【写真】34歳元AKBセンター「思わず二度見」大人の色気漂うタイトワンピ姿◆前田敦子「私、元気がありすぎて…」2018年に俳優の勝地涼と結婚し、2019年に第1子男児を出産するも、2021年に離婚した前田。この日のスタジオトークで前田に「これからやりたいことは？」と質問が及ぶと「