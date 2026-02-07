任天堂は1月29日、「トモダチコレクション わくわく生活 Direct 2026.1.29」を配信した。 （関連：【画像あり】新作『トモコレ わくわく生活』のプレイ画面一覧） 2026年発売予定の新作のなかでも、屈指の話題性を誇る同タイトル。本稿では、配信で明らかになった新情報をまとめつつ、そこから見えてくる特有の課題について考察する。 ■コミュニケーションゲームの金字塔「トモダチコレクション」から13年ぶり