任天堂は1月29日、「トモダチコレクション わくわく生活 Direct 2026.1.29」を配信した。

2026年発売予定の新作のなかでも、屈指の話題性を誇る同タイトル。本稿では、配信で明らかになった新情報をまとめつつ、そこから見えてくる特有の課題について考察する。

■コミュニケーションゲームの金字塔「トモダチコレクション」から13年ぶりに新作が登場

『トモダチコレクション わくわく生活』は、2009年にニンテンドーDSで発売されたコミュニケーションゲーム『トモダチコレクション』を初作とするシリーズの最新作だ。プレイヤーは、自身や家族、友人、著名人などに似せて作成できるオリジナルの似顔絵キャラクター「Mii」をゲーム内に登場させることで、架空の世界を舞台にした彼らの日常と、その暮らしのなかで生まれるやりとりを、管理人のような立場から見つめていく。

魅力となっているのは、Mii同士のゆるいつながりとコミュニケーション。ゲーム内では、リアルでは知り合いであるはずのない身近な人たちが自由に出会い、ときに現実的、ときにシュールな会話を繰り広げる。「その様子を微笑ましく見守る」という体験が、同シリーズ最大の面白さだ。

第1作『トモダチコレクション』は完全新作であったこともあり、初週こそ特筆するほどの販売数とならなかったが、以降は口コミで話題を広げ、ロングセラーを記録。程なくして100万本の大台に乗った。シリーズの全世界累計販売本数は、約1,000万本。全2作品、かつ第1作は国内のみでの展開であることを考えると、そのインパクトは実際の数字以上のものがある。

「トモダチコレクション」から新作が登場するのは、2013年4月（第2作『トモダチコレクション 新生活』の発売）以来、約13年ぶりのこと。2025年3月配信の「Nintendo Direct 2025.3.27」で存在が明らかとなった際には、ファンのあいだで驚きと喜びの声が相次いだ。半年後には、「Nintendo Direct 2025.9.12」にて最新映像が公開に。同トレーラーでは、「舞台が海に浮かぶ小さな島となること」「『つまむ』というアクションによって、プレイヤーがキャラクター同士の出会いや会話をサポートできること」「発売時期が2026年春になること」などが発表された。

ご存知のとおり、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2は、ローンチ以降、爆発的に支持を広げ、いまやファミリー向けのゲーム機市場で覇権を握っている。こうした土壌を背景に、待望の新作がさらなる飛躍を見せるか。動向に注目が集まっている現状だ。

■散りばめられた遊び方の自由とSNS映え 「トモコレ」新作に高まる“正統進化”の期待

2025年3月のお目見え、同年9月の続報以降、目立った動きがなかった『トモダチコレクション わくわく生活』。予定されていた発売時期が迫るなかで配信された今回の特集では、さまざまな新情報が明かされた。主なものは以下のとおり。

・発売日が2026年4月16日となること・今作のMiiには、さまざまなオリジナルの顔パーツが用意されていること・人間関係に関する大切な相談を、住人から持ちかけられるケースがあること・食べ方や立ち方、歩き方といった住人の立ち居振る舞いに特徴を持たせられる要素『プチ個性』を、プレイヤーが住人たちにプレゼントできること・食べ物屋さんや服屋さん、リフォーム屋さん、写真館など、島には暮らしを彩るさまざまなお店が存在すること・今作では、舞台となる島を管理人であるプレイヤーが自由にカスタマイズできること

一見してわかるとおり、そのすべてに過去作品からの進化を感じさせられる。特に「プチ個性」や、トレンドを意識したお店の登場、島を自分好みに作り変えられる仕様は、13年ぶりの新作らしい、かゆいところに手が届く変更点なのではないだろうか。多くの新要素を目の当たりにし、「リリースが待ち切れない！」という感情がさらに強まったファンも多くいたに違いない。満を持して発表された続報は、それほどに魅力的な内容だった。

■「トモコレ」新作は、シリーズの真骨頂である“ゆるく優しい世界”を実現できるか

近年、業界では、SNSの浸透、サンドボックスやサバイバルクラフトといったジャンルの台頭などにより、ゲームの遊ばれ方が変化しつつある。一昔前であれば、制作側の意図した範囲のなかで楽しませる傾向が強かった同文化のコンテンツだが、最近では、仕様に余白を用意することで、プレイヤーに高い自由度を供与するタイトルが増えてきた。

とりわけシミュレーションのジャンルは、そうしたトレンドからの影響が顕著だ。このことは、Nintendo Switchで発売され、大ヒットを記録した作品『あつまれ どうぶつの森』に盛り込まれた新要素にも見え隠れする。作業台や島クリエイターの存在、施設の移設、DIYによる家具づくりなどはその一例である。2026年1月のVer.3.0 無料アップデートでは、普段の暮らしとは別に、夢のなかで好き放題に開拓できる島「夢の島」も実装された。もちろんシミュレーション以外のジャンルにも、同様の動きは広がっている。『マリオカートワールド』の舞台設定や、新モード「フリーラン」に盛り込まれたゲーム性にも、その傾向を見て取れる。

広い意味において、「トモダチコレクション」と「どうぶつの森」はおなじ文脈上に存在する作品群であると言える。どちらもがプレイヤーや登場人物同士、あるいはプレイヤーと登場人物をまたいだコミュニケーションを醍醐味としており、オンラインが当たり前となった現代には、SNSを媒介してのゲーム外でのつながりを生む働きも兼ね備える。これらの作品は、“自分が楽しむための娯楽”という性質が強かったゲームコンテンツの本来の役割を飛び越え、既存、もしくはまだ見ぬ人間関係を豊かにする“カンフル剤”としての役割を担っている。今回の配信で明かされた『トモダチコレクション わくわく生活』における新要素は、シリーズ、さらにはコミュニケーションゲームの立ち位置、存在意義を正確に把握するものだったと言えるのではないか。

おそらく発売後は「（これまでのシリーズ作品がそうであったように）住人同士の微笑ましいやりとりをSNSを通じて他のプレイヤーに共有し、いっしょに面白がってもらう」という楽しまれ方をしていくのだろう。なかには、自身が時間をかけて作った島を紹介するプレイヤーも現れるかもしれない。

その一方で、去る1月30日、任天堂は『トモダチコレクション わくわく生活』の画像共有機能に関するお知らせを発信している。このアナウンスによると、同タイトルでは、一部のSNS共有機能に制限を設けているそうだ。

任天堂はその意図について、「作り上げたMiiたちの世界をお客様ご自身と身近な人に楽しんでもらいつつ、多くの方にとって安心したものとするため」と説明している。「関わるすべての方を笑顔にする」という同社の掲げる理念の実現のためにも制約が必要になると考えたという。

この取り組みは、『トモダチコレクション わくわく生活』に盛り込まれる仕様の方向性に逆行する。「自身にとって身近な人が、それぞれの意思とは関係なくゲームに登場する」というシリーズ／タイトルのゲーム性は、SNSでの共有によって意図せず人を傷つける可能性がある。現代にリリースされる同タイトルで、このような対応を行わなければならないことは、任天堂にとって“苦肉の策”だったのではないか。アナウンスに綴られた言葉からは、背景にあったであろう葛藤を容易に推察できる。

『トモダチコレクション わくわく生活』をめぐる新動向を踏まえ、注目すべきは「自由度、連帯感を重視するトレンドとの距離感」と「プレイヤーに求める倫理的な遊び方」がどのように両立されていくかだ。これらは前者が送り手の問題、後者が受け手の問題と言い換えられる。

本来、「トモダチコレクション」は、ゆるく優しい世界を楽しむシリーズだ。だからこそ、受け手には、「制作側が望まない形で楽しむことはしない」という高い意識が求められるのではないか。任天堂が設けた制約はハードウェア、ソフトウェア上のみに限られている。その網をすり抜け、共有機能に頼らず、SNSに投稿する手段もプレイヤーには与えられている。

事前の話題性からヒットが約束されていると言っても過言ではない『トモダチコレクション わくわく生活』。そのゲーム性とは裏腹に、プレイヤーの行動が問題となりそうな未来も予見される。はたして任天堂やシリーズが体現したいであろう「ゆるく優しい世界」の構築は実現に至るだろうか。“自由”であることが、負の感情を生まないことを願うばかりだ。

『トモダチコレクション わくわく生活』は、2026年4月16日発売予定。対応プラットフォームはNintendo Switch／Nintendo Switch 2で、価格はパッケージ版が税込7,128円、ダウンロード版が税込7,100円となっている。（文＝結木千尋）