ミラノ・コルティナ五輪の開会式が６日（日本時間７日）に４会場で行われ、メイン会場となったミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）での台湾チームの入場に注目が集まっている。場内アナウンスや、プラカードの表記はいずれも英語で「チャイニーズ・タイペイ」で、中継映像でも「ＣＨＩＮＥＳＥＴＡＩＰＥＩ」の表記だったが、ＮＨＫのアナウンサーは「台湾です」と紹介。続けて「オリンピック・パラリン