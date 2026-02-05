若い世代から広がり、最近では中高年世代でも、フードデリバリーを利用する人が増えています。新型コロナウイルス感染拡大を機に定着したフードデリバリーですが、「ぐちゃぐちゃで届いた」「汁物がこぼれていた」などのトラブルもよく聞かれます。 本記事では、フードデリバリー業界の現状や利用率、また「おすしを頼んだらぐちゃぐちゃで届いた……返金してもらえる？」といった具体的