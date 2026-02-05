ウーバーで「お寿司」を頼んだら、ネタとシャリがぐちゃぐちゃ…妻は「このままでも食べられるよ」と言いますが、このくらいで“返金依頼”するのは神経質ですか？ 返金要件を確認

現在利用できるフードデリバリー

以前は各店舗単位の出前が一般的でしたが、フードデリバリーサービスが拡大し、最近はアプリで簡単に頼めるようになっています。現在利用できる、主なフードデリバリーは次のようなものです。



・Uber Eats

・出前館

・ロケットナウ

・menu

・Wolt

また、マックデリバリーや7NOWなど、自社で注文を受け、上記のようなプラットフォームに委託するケースも増えており、普段から利用している人もいるでしょう。仕事で時間的な余裕がない平日や、外出したくない休日などにスマートフォンがあれば簡単に頼め、自宅まで届けてくれるのは、非常に便利なサービスです。

一方、「どこの誰かも分からない人に商品を届けてもらうのは不安」と考え、利用したことのない人もいるでしょう。確かに、「面接もなく多くの人が始められる」フードデリバリーについて、インターネットやSNSでさまざまな声が見られるのが実情です。



フードデリバリーの利用率

フードデリバリーを利用している人の割合は、どのくらいなのでしょうか。消費者庁が2020年に発表した「フードデリバリーサービスの動向整理」によると、各年代の利用経験率は、次のとおりです。



・30代：46.4％

・40代：41.8％

・50代：34.1％

・60代：29.5％

上記の利用経験率は、2020年11月、コロナウイルスが感染拡大しているときのもので、現在の割合とは異なる可能性が高いでしょう。ただし、「感染拡大前から利用しており、拡大後の利用頻度は変わっていない」と回答した人の割合が最も多いことから、現在でも利用している人は多いと予想されます。

利用頻度に関しては、次のようになっています。



・2～3ヶ月に1回程度：25.4％

・半年に1回程度：24.1％

・月に1回程度：15.5％

・月に2～3回程度：7.2％

・週に1回以上：2.2％

日常的に利用している人は少ないことから、ぜいたくしたいときや時間がないときにフードデリバリーを注文している人が多いのではと思われます。

便利なフードデリバリーですが、一方で、懸念・不便な点として「配達料金がかかる」「届くまで時間がかかる」などが挙げられています。ただし、「特に気になるものはない」と回答した人が30.5％おり、フードデリバリーを抵抗なく利用している人も多くいます。

フードデリバリーを利用したことのない人でも、「実は気になっている」「今後も利用するつもりはない」とさまざまな考え方の人がいるのではないでしょうか。



Uber Eatsでおすしを頼んだらぐちゃぐちゃ……返金は請求できる？

多くの人が利用しているフードデリバリーですが、「ぐちゃぐちゃになって届いた」といったSNSでの投稿が話題になることがあります。一例として、「Uber Eatsでおすしを頼んだら、ネタやシャリがぐちゃぐちゃになって届いた」場合を取り上げてみましょう。

たまのぜいたくでおすしを頼んで、シャリとネタがぐちゃぐちゃになっていたら……基本的に味に問題はないでしょうし、自身でネタを載せ直せば食べられます。だとしても、お金を払ったのにそういった状態の商品が届いたら、返金はできないのかと思う人も多いでしょう。

このような場合、Uber Eatsに返金を請求できるのでしょうか。Uber Eatsの返金要件は、主に次のようなものです。



・商品がひどく崩れている

・写真と明らかに違う状態

・配達による品質低下

・漏れ、混ざり、形が維持されていない

おすしは見た目が商品価値に直結するため、形が崩れていた場合、全額または一部返金になることが多いようです。ただし、どの程度崩れていたかによって運営側の判断も異なるため、必ず返金されるとは限りません。

再配達も依頼できますが、さらに待たされるのに抵抗を感じる人もいるでしょう。「そのままでも食べられる」といった優しさもすばらしいですが、ネタとシャリがぐちゃぐちゃで届いたら、サポートに連絡して返金してもらうのも選択肢の1つです。



まとめ

フードデリバリーは、新型コロナウイルス感染拡大を機に利用者が増加し、多様な年代で定着しつつあります。「Uber Eatsでおすしを頼んだら、ネタやシャリがぐちゃぐちゃになっていた」場合、そのまま食べられるとしても、返金の対象となる可能性があります。

届いたものが商品として成立していないのであれば、再配達や返金の対象となるため、面倒でなければ返金を請求してみましょう。



出典

消費者庁 フードデリバリーサービスの動向整理

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士