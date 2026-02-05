商用も乗用もカバーする新モデルがまもなく発売！昨年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）」では、国内メーカーに加え、韓国メーカーからも期待の新モデルが多数出展されました。その中で特に注目を集めたのが、KIAのBEV「PV5」です。コンセプトカーのような個性的なデザインが魅力の一台となっています。【画像】超カッコイイ！ これが“まもなく発売”の新型「“ノアサイズ”ミニバン」です！