商用も乗用もカバーする新モデルがまもなく発売！

昨年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）」では、国内メーカーに加え、韓国メーカーからも期待の新モデルが多数出展されました。

その中で特に注目を集めたのが、KIAのBEV「PV5」です。コンセプトカーのような個性的なデザインが魅力の一台となっています。

PV5は、KIAが2025年に韓国および欧州市場で販売を開始したワンボックスタイプのBEVです。

KIAが開発した専用EVプラットフォームをベースに、「フレキシブルボディシステム」を採用しているのが最大の特徴となっています。

このシステムは、運転席と助手席を備えたベース車体に、特徴の異なるボディモジュールを組み合わせ、用途に応じた専用モデルに仕上げるというものです。

荷物を多く積載できるようにラゲッジスペースを拡大したり、居住モジュールを備えてキャンプ仕様にしたりと、最大で16通りのバリエーションが展開可能となっています。

基本となるボディサイズは、全長4695mm×全幅1895mm×全高1900mm、ホイールベースは2995mmと、トヨタ「ノア」（全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm）に近しいサイズ感ですが、全幅が165mmワイドになっており、この違いが日本の道路環境でどう影響するかが注目ポイントとなるでしょう。

まず目に入るエクステリアデザインは、コンセプトカーのような先進的な意匠が特徴的です。

特にフロントは、Aピラーとつながっているかのような形状の細長いヘッドライトなど、日本車ではあまり見られない個性的なデザインを採用。大きく広がったサイドガラスも、どこかコンセプトカーを思わせる要素です。

サイドには、荷物の積み下ろしや乗降がしやすいよう、大きく開くスライドドアを装備。リアは、商用モデルでは観音開きのテールゲート、乗用モデルでは跳ね上げ式のテールゲートが採用されています。

インテリアは全モデル共通のデザインで、乗用・商用を問わず、さまざまなシーンで使いやすいシンプルかつ実用的な仕様となっています。また、ドライバーの視界を広く確保している点も特徴です。

乗用タイプでは、6：4分割式のリアシートを広いリアスペースに配置。シートを倒すことで、商用モデルには及ばないものの、十分に広いラゲッジスペースを確保することができます。

バッテリー容量は43.3kWh、51.5kWh、71.2kWhの3種類を設定。いずれも最大トルク250Nmを発生するBEVらしい力強いユニットを搭載しており、最長航続距離は71.2kWhモデルで、商用タイプが528km、乗用モデルが521kmとなっています。

日本では2026年春の発売が予定されており、商用モデルの「PV5カーゴ」と乗用モデルの「PV5パッセンジャー」が展開されます。

日本向けモデルは右ハンドル仕様となり、ウインカーレバーの位置も日本仕様に合わせてハンドル右側へ変更されます。

価格（消費税込み）は、PV5カーゴが589万円から、PV5パッセンジャーが679万円からとなる予定で、発売された後、どのような評価を受けるのか、今後の動向に注目が集まります。