ノルウェーで3日、皇太子妃の長男の刑事裁判が始まりました。皇太子妃の長男という「王室に近い人物」が性犯罪を含む重大事件で裁かれることになり世界的な注目を集めています。ノルウェーのメッテ＝マリット皇太子妃の長男、マリウス・ボルグ・ホイビー被告は、4件の性的暴行や、マリファナ3.5kgの受け渡しなどを含む、38件の罪で起訴されています。有罪となり複数の罪が認定された場合、最長16年の懲役刑となる可能性があります