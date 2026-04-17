京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で見つかった事件。逮捕された父親の安達優季容疑者の行動や人物像が、取材で少しずつ浮かび上がってきました。記者「午前9時過ぎです。安達容疑者を乗せた車が南丹警察署を出発します」きょう午前、安達優季容疑者（37）を乗せた車が身柄の拘束をめぐる「勾留手続き」のため、南丹署を出発し、京都地方裁判所に向かいました。警察によりますと、安達容疑者は先月23日の朝から今月13日までの間