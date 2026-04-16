「一言言わせてもらいたいんですよ」「久しぶりの存在感だ」と政治部記者が語るのが、自民党の稲田朋美衆院議員（67）だ。4月6日、刑事裁判の再審制度見直しを巡る党の会議の冒頭。党側がマスコミの退出を促す中、おもむろに立ち上がった。「一言言わせてもらいたいんですよ」。そして声を荒らげた。「なぜなら、マスコミが出た後、私たちの意見は何も、1ミリも聞かないじゃないですか！」場の空気は一変した。焦点は、再審開