SUBARU陸上競技部が2日、公式Xで口町亮選手が今年度限りで現役を引退することを発表しました。引退レースは2月15日(日)の青梅マラソン。「長年、駅伝で活躍してくれた口町選手。ラストレースをぜひ現地で見届けてください」とつづっています。口町選手は埼玉県出身。東洋大学時代には箱根駅伝に2度出走し、92回大会は6区で区間4位、93回大会は3区で3位でした。実業団に入ってからもニューイヤー駅伝やマラソンで活躍。2022年のニュ