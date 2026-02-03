俳優の筒井巧（61）が3日までにブログを更新。パーキンソン病と診断されたことを公表した。「私、筒井巧はパーキンソン病と診断されました」と報告。「それは、もう6年前の2020年の事です。左手に振るえがあった為、病院で検査した結果パーキンソン病である事がわかりました」と経緯を記し、「今現在それほど症状が進んでいるわけではなく、日常は普通に生活しており身体は元気です。ただ、演じる時に振るえが出る為、今現在、俳優