米俳優チャック・ノリスさんが20日、死去した。86歳。ブルース・リーの映画「ドラゴンへの道」などの出演で知られた。ロイター電によると、家族が公表した。米メディアはハワイ・カウアイ島でトレーニング中に突然倒れ、救急搬送されていたと伝えていた。10日の誕生日には「今日で86歳」と報告し「レベルアップするんだ」とまだまだ鍛えると記していた。