普段何気なく見聞きしている、印象的で響きの良い芸能人の名前。しかし実際には、芸名のように見えて本名で活動しているケースもあり、その意外性に驚きの声が上がることもある。たとえば新垣結衣（37）、今田美桜（29）、小芝風花（28）などは本名で活動している芸能人だ。名前の印象と本人のイメージが重なるほど、「本名だった」と知ったときのギャップは大きいだろう。そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60