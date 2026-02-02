ももいろクローバーZが、3月4日に発売するLIVE Blu-ray & DVD『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』のダイジェストトレーラー映像を公開した。本映像は、DAY1/DAY2のライブ本編から10曲分の楽曲とともに、ステージのセットやメンバー衣装、トロッコや花火、ウォーターキャノンといった本ライブならではの演出を一通り観ることのできるダイジェストトレーラーとなっている。6万人が熱狂した3