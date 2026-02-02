ももいろクローバーZが、3月4日に発売するLIVE Blu-ray & DVD『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』のダイジェストトレーラー映像を公開した。

本映像は、DAY1/DAY2のライブ本編から10曲分の楽曲とともに、ステージのセットやメンバー衣装、トロッコや花火、ウォーターキャノンといった本ライブならではの演出を一通り観ることのできるダイジェストトレーラーとなっている。6万人が熱狂した3年ぶりの夏ライブのハイライトシーンで、ぜひ当時の熱気を思い出してほしい。

また、本作品のリリースを記念して、「夏のバカ騒ぎ2025セットリスト総選挙」が開催されることが決定し、本日より楽曲投票受付がスタートした。

本企画は、『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』で披露された楽曲のセットリストから、「これぞ、ももクロの夏だ！」と思う楽曲に投票するという内容となっている。投票数が多かった楽曲のライブ映像が、後日公開されるとのことだ。

■「夏のバカ騒ぎ2025セットリスト総選挙」投票フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDTiIJ5ZTYRGfn7C4XpimHtRe0F0m5IIW7W7eGV7Gou0HwOw/viewform?usp=publish-editor

■ももクロ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD BOXジャケット写真 インナージャケット インナージャケット インナージャケット インナージャケット 発売日：2026年3月4日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG

特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/ ［Blu-ray］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIXM-633〜5

収録枚数：3枚組

価格：\14,000（税込）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch ［DVD］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIBM-1139〜43

収録枚数：5枚組

価格：\14,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch ▼映像特典

ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025- ▼封入特典

・夏之馬鹿桃御神金護符

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード

※初回製造分のみ ▼セットリスト

【DAY1：2025年8月2日（土）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1.Re:volution

2.DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)

3.ワニとシャンプー

4.CONTRADICTION

5.BIONIC CHERRY

6.Acceleration

7.ココ☆ナツ

8.ROCK THE BOAT

9.ももいろ太鼓どどんが節

10.stay gold

11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12.孤独の中で鳴るBeatっ！

13.走れ！ -ZZ ver.-

14.Hanabi

15.BLAST！

16.GODSPEED

17.ツヨクツヨク

18.Event Horizon

19.Re:Story

＜ENCORE＞

20.天手力男

21.ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

22.コノウタ

23.やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜 【DAY2：2025年8月3日（日）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1.天手力男

2.ロードショー

3.ワニとシャンプー

4.泣いてもいいんだよ

5.MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

6.Nightmare Before Catharsis

7.ココ☆ナツ

8.堂々平和宣言

9.ももいろ太鼓どどんが節

10.Re:volution

11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12.Chai Maxx

13.走れ！ -ZZ ver.-

14.Re:Story

15.一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団

16.BLAST！

17.On Your Mark

18.ツヨクツヨク

19.Acceleration

20.Hanabi

＜ENCORE＞

21.Event Horizon

22.レナセールセレナーデ

23.愛を継ぐもの

24.キミノアト ▼応援店特典

「夏馬鹿騒切手風貼」※切手風ステッカーシート

※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。