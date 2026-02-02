補強の目玉としてソフトバンクに新加入した徐若熙投手（２５）が宮崎春季キャンプ（生目の杜運動公園）の２日、初めてブルペンに入った。小久保裕紀監督（５４）、城島健司ＣＢＯ（４９）ら球団幹部が揃って視察。谷川原健太捕手（２８）を相手に、感触を確かめるように４５球を投じた。初見となった小久保監督は「バランスがいい」「きれいなフォーム」と第一印象を語り「足の上げ方も工夫しながら何通りかあった」と熱視線を