Image: Shutterstock 健康に生きるためにはまずはいい睡眠！睡眠。生きていくためには必要なものですが、十分に睡眠を取れていない人が多いものです。Centers for Disease Control and Preventionの2022年の調査によると、アメリカ人の成人約37％が十分な睡眠を取れていないことが判明しています。この傾向は過去10年でほとんど変わっていないそう。さらに、Gallupが2024年に実施した調査で