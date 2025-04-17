失恋は、物事が手につかなくなったり、食欲がなくなったり、精神的なダメージが大きいもの。世の男性は、どうやって失恋の痛手から立ち直っているのでしょうか？そこで、『スゴレン』男性読者への調査をもとに、「失恋直後、気持ちを整理するために男性が『徹底的に』やっていること」を紹介します。【１】電車で一人旅をするなど、徹底的に自分と向きあう時間を作る。「違う環境に自分を置けば、気持ちをリセットできる」（３０