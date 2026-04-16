アルツハイマー型認知症の原因とは？メディカルドック監修医がアルツハイマー型認知症の原因・症状・なりやすい人の特徴などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「アルツハイマー型認知症の原因」となる可能性の高い食べものはご存知ですか？』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：村上 友太（東京予防クリニック）医師、医学博士。 2011年福島県