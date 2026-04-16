20代で半分以上が白髪になり、38歳でベリーショートを決断した女性の投稿がSNSで話題に。重度のパニック障害や不安障害を抱えていた時期に白髪が増え、長年、頭皮トラブルに悩みながらも白髪染めを続けてきたという。そんな彼女が今では、白髪もファッションの一部として楽しみながら、自分らしい生き方を発信している。「髪は女の命」と言われる中で、若くして白髪になったつらさ、病気で外出も難しかった日々、そして人生を変