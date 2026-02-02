不動産投資における駐車場経営の種類 駐車場経営の種類は大きく分けて、利用者が決まっている「月極駐車場」と時間単位で借り手が借りられる「時間貸し駐車場（コインパーキング）」の2種類があります。それぞれの経営方法を見ていきましょう。なお、この記事では、平面駐車場（広場式）を対象に扱います。 月極駐車場 月極駐車場とは、特定の利用者に一定期間駐車場を賃貸し、その対価として毎月賃貸料を払ってもらう