高市早苗首相が選挙演説で「円安だから悪いと言われるが、輸出産業にとっては大チャンス」「外為特会の運用、ホクホク状態」と発言した件で、ロイター通信が「日本の総理大臣は、政府が通貨下落に対抗しようと取り組んでいるにも関わらず、円安を肯定的に語った」と報じている。高市首相は１日に、Ｘ（ツイッター）に長文を投稿。英文でも同じ内容を投稿した。「私の為替に関する発言について、一部報道機関で誤解がある」「