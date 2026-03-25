3月20日（日本時間）にホワイトハウスで開かれた、ドナルド・トランプ大統領（79）との日米首脳会談晩餐会に参加した高市早苗首相（65）。その様子を伝える写真がホワイトハウス公式サイトでも掲載されたのだが、高市首相のはしゃぎっぷりが物議を醸している。【写真】ホワイトハウスカメラマンが公開した高市首相“絶叫ダンス”の別カット黒いスカートスーツを着用した高市首相が、ハンドバッグを左肘にかけて、ガッツポー