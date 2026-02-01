声優の小野賢章さん（36）が1月31日、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開記念舞台挨拶に登場。作品の反応に関するトークで会場を盛り上げました。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（公開中、配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹）は、2021年6月に第1章が劇場公開され、ハードな戦闘演出やキャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ映画『機動戦士ガンダム 閃