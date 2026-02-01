27日に公示された衆院選はほぼ全ての政党が「消費税減税」を掲げる異例の展開となっていますが「食品の消費税ゼロ」には飲食店から戸惑いの声もあがっています。【写真で見る】食料品の消費税ゼロ飲食店は「全然喜べない」「戦後最短」の選挙戦消費税減税で各党“横並び”解散から投開票まで16日間という戦後最短・真冬の衆院選。28日には期日前投票が始まりましたが、突然の解散だった影響も...――入場券は？期日前投票をし