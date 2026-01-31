もはや?異次元レベル?ということなのかもしれない。ドジャース・大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスにもたらしたのは、勝利だけでなく?ケタ違いの富?だった。日米メディアのみならず、スペイン紙「マルカ」（米国版）も、大谷の「経済的パワー」に驚きを隠していない。同紙は「大谷の加入は単なる補強ではなく、新時代の幕開け」と表現。２０２３年オフに大谷とドジャースが締結した１０年総額７億ドル（約１０７７億円）とい