ドジャースが「レッドブル」とパートナーシップ契約を締結またもスポンサーが加わった。ドジャースは24日（日本時間25日）、エナジードリンク「レッドブル」とパートナーシップ契約を締結したと発表した。同ブランドは球団の公式エナジードリンクパートナーとなる。早くもドジャースベンチで“存在感”を示し、ファンも注目している。今回の契約に伴い、ドジャース選手には試合中、専用クーラーで「Red Bull Energy Drink」と