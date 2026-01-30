2月1日に行われる別府大分毎日マラソンを前に、30日、海外招待選手がコースを下見し、本番に向けて気持ちを高めました。 【写真を見る】【別大毎日マラソン】海外招待選手がコース下見「勝つビジョンにぴったり」黒田朝日ら参戦で高速レース期待 モロッコのモハメド・レダ・エルアーラビ選手をはじめ、海外招待選手3人はスタート地点の高崎山・うみたまご前を訪れました。 3人は関係者からスタ