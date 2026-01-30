元Ａぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太が主演している映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」が６月１２日に公開されることが決まった。お蔵入りも予想されていただけに、ファンからは安堵する声がある一方、公開後に草間が退所するのではないかと心配する声も上がっている。草間は昨年１０月４日に公然わいせつの疑いで逮捕。２日後に在宅捜査に切り替えられて釈放された。同１１月２０日に東京簡易裁判所から罰金