「おおいた和牛キャンペーン」にあわせて、和牛甲子園に出場した竹田市の高校の生徒が29日、大分市で出品した和牛を販売しました。 【写真を見る】和牛甲子園出場の高校生が育成「A5ランク」販売大分 「おおいた和牛キャンペーン」は消費拡大を目的に29日から始まりました。そのキックオフイベントとして、大分市の「あけのアクロスタウン」では、和牛甲子園に出場した県立久住高原農業高校の生徒3人が自分