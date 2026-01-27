カスミ(茨城県つくば市)は1月23日、東京都北区に「カスミ赤羽神谷店」を開店した。同社で198店舗目、東京都内4店舗目となる。「大日本印刷王子工場」の跡地に開業し、JR京浜東北線「赤羽駅」から徒歩約17分、東京メトロ南北線「志茂駅」より徒歩約7分の場所に立地する。売場面積は1,587平方メートル、売上目標は、23億円を予定する。道路を挟んだ近隣に「イオンスタイル赤羽」があり、イオングループでドミナントを形成する。1キロ