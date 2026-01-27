【新店レポート】都内4店舗目「カスミ赤羽神谷店」オープン、茨城県産食材や少量の惣菜を品揃え

カスミ(茨城県つくば市)は1月23日、東京都北区に「カスミ赤羽神谷店」を開店した。同社で198店舗目、東京都内4店舗目となる。

「大日本印刷王子工場」の跡地に開業し、JR京浜東北線「赤羽駅」から徒歩約17分、東京メトロ南北線「志茂駅」より徒歩約7分の場所に立地する。売場面積は1,587平方メートル、売上目標は、23億円を予定する。

道路を挟んだ近隣に「イオンスタイル赤羽」があり、イオングループでドミナントを形成する。

1キロ圏内の商圏特性を見ると、世帯数5万6,370世帯6万1,716人で、20代〜40代の単身者と高齢者が多い。次いで子育て世代のファミリーも多く、幅広いニーズに応える品揃えと購入しやすい価格帯の商品を揃えた。

鮮度にこだわり、商品の高い品質を第一にしながら、店舗作業が最適化される売り場構成と什器の導入による効率化も図る。

「カスミ赤羽神谷店」売り場

ベーカリーのハンバーガーなどとデリカの店内焼き上げピザなどの加工については同じ作業場で行い、バックヤードの効率化についても検証するという。

同社取締役販売本部マネジャー兼BLΛNDEマネジャーの松井英明氏は、「当社の江戸川松江店やブランデの売場の強みを活かして、地域で愛されるお店にしていきたい。茨城県産食材も豊富に取り扱い、“カスミらしさ”を大事にしていく」と語った。

商品カテゴリーごとに、手ごろな価格と品揃えを提供する。

惣菜コーナーでは手軽に購入できる店内加工のお弁当や揚げ物など、種類豊富に取り揃える。弁当は、「チーズハンバーグとデミオムライス」(税込645円)など彩りある商品に加えて「TEPPAN!濃厚カルボナーラ」(税込537円)などの鉄板で仕上げた商品を新たに加えた。

「チーズハンバーグとデミオムライス」(税込645円)

また揚げ物や焼き鳥など、1個から購入できるバラ販売を品揃えした。

精肉はPCセンターを活用し、週末のファミリー層やストック需要に対応した大量目商品の品揃えを充実している。焼くだけの簡単調理ができる味付き豚肉や、茨城県産常陸牛や希少部位など、日常からハレの日まで対応するべく幅広く揃える。

茨城県産常陸牛

鮮魚コーナーは、豊洲市場などから高鮮度な商品を仕入れる。単品･盛り合わせなどの刺身や、店内仕込みの手造り漬魚、子供にも食べやすい骨取り切り身など多数揃えた。

冷凍食品は、共働き世帯の増加や単身者のライフスタイルの多様化、技術の発達により需要は高まっている。同店舗では、主菜と副菜をセットにした冷凍ワンプレートやパスタ、同社製造の五目焼売などの商品を拡充。冷凍餃子のコーナーでは、宮崎餃子などのご当地餃子コーナーも充実させる。

ベーカリーコーナーでは、「チキンバーガー」(税込321円)などの食べ応えのある惣菜パンや、メロンパンなど98円均一のパン(曜日限定)、朝食やおやつに食べきりサイズのミニパンなど目的にあわせて選べる商品の取り揃えを強化した。

惣菜パン

青果コーナーでは旬の地場野菜や果物、手軽なカットフルーツ、常備野菜のバラ販売など、値ごろな価格で提供する。

店内にはイートインコーナーも22席設けている。

【店舗概要】

･所在地 東京都北区神谷3丁目15番37号

･電話 03-5939-7581

･営業時間 9:00〜22:00

･駐車台数 124台(施設共有):有料(施設利用で1時間無料)

「TEPPAN！濃厚カルボナーラ」(税込537円)

揚げ物・焼鳥