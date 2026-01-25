タレントの有吉弘行が２５日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。麒麟・川島明のフワちゃんのプロレス復帰戦への言及に同調した。有吉は「フワがプロレスで復帰して、試合とかすごくよかったんだけど、俺は会場行ったりとかはしてないんだけどね。麒麟の川島くんが苦言を呈しててね」とニヤけながら語り始めた。川島の?苦言?とは１８日放送のＴＢＳラジオ「川島明のねごと」で飛び出たもの