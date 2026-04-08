「女子プロレス・スターダム」（８日、後楽園ホール）４・２６横浜アリーナ大会で一騎打ちを行う安納サオリとの前哨戦に臨んだフワちゃん。センスを見せるも師匠の葉月に「プロレスを舐めるな！」と一括され、神妙な様子で猛省した。葉月、伊藤麻希と組み、水森由菜＆安納サオリ＆なつぽい組と激突。先発して安納にドロップキックで先制すると、コミカルな踊りを披露して挑発。その後も「この野郎〜」とライバル心を前面に出