プロレスラーに転身したフワちゃんが、27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「色々あったもんで、貧乏になったフワちゃん」と題し、金銭事情について赤裸々にトークした。【動画】「それ言って大丈夫か？」スタッフも困惑、現在の貯金事情を赤裸々告白するフワちゃんフワちゃんは、動画でスタッフから「貧乏時代は何年くらい続いた？」と問われると、「大学時代から26歳までは貧乏だった。18から26…8年貧乏」と笑いなが