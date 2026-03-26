プロレスラー・フワちゃんが26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、貯金事情を明かした。「貧乏時代は何年くらい続いた?」と質問されると、フワちゃんは「大学時代から26歳までは貧乏だった。だから8年貧乏、金持ち3年ぐらい」と答える。また「YouTubeが軌道に乗り出してテレビに出るようになってから、お金はもらってはいたけど。バカスカものを買ったり、毎日飲みに行ったりしてなかったから。普通に貯金はいっぱい