ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 羽生九段 加藤一二三さん追悼「加藤先生と出会えたこと神に感謝致し… 加藤一二三（ひふみん） 羽生善治 追悼 訃報・おくやみ オリコンニュース 羽生九段 加藤一二三さん追悼「加藤先生と出会えたこと神に感謝致します」 2026年1月22日 15時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 加藤一二三さんが22日、都内の病院で肺炎のため86歳で亡くなった 日本将棋連盟会長・羽生善治九段は「心から哀悼の意を表します」とコメント 「加藤先生と出会えたことを神に感謝致します」としのんだ 記事を読む