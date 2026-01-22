トランプ大統領の息子バロン・トランプ氏がフェイスタイム越しに暴行を目撃し、英国警察に通報して女性の命を救った。英紙メトロが２１日、報じた。匿名の女性がロンドンのスネアズブルック刑事法院で「自分の命はバロン・トランプによって救われた」と証言した。女性が元恋人から暴行を受けている最中、フェイスタイムでその様子を目撃したバロン氏が、英国警察に通報したという。バロン氏は、フェイスタイムの通話を受け、