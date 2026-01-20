生成AI（人工知能）で女性芸能人に似せたわいせつ画像を作成し、インターネットに公開した疑いで男が逮捕された。生成AIで女性芸能人似せたわいせつ画像を50万点以上作成無職の千葉達郎容疑者（31）は、生成AIで芸能人に似せた女性のわいせつな画像を作成し、有料サイトに公開した疑いが持たれている。警視庁によると、千葉容疑者は、生成AIに300人ほどの女性アイドルや俳優を学習させて、50万点以上のわいせつ画像を作っていた。