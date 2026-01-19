山梨県の中央道・笹子トンネルで大量の水が噴き出していて、上りが通行止めになっています。【映像】大量の水が噴出し車にかかる様子（実際の映像）午前11時ごろ、笹子トンネルの上りで水道管から水が噴き出しました。ネクスコ中日本によりますと、消火栓に水を送るための配管が損傷したことで大量の水が噴出したとみられています。この影響で、中央道の上りは勝沼インターチェンジから大月ジャンクションまでが通行止めとな